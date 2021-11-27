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Леброн Джеймс и Р. Уэстбрук покорили достижение 43-летней давности в составе «Лейкерс»

Леброн Джеймс и Р. Уэстбрук покорили достижение 43-летней давности в составе «Лейкерс»
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Лидеры «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Расселл Уэстбрук превзошли клубный рекорд калифорнийского клуба, державшийся 43 года. Об этом сообщается на странице ESPN Stats & Info в «Твиттере».

Каждый из них набрал не менее 25 очков и 10 передач за матч. Ранее, а именно 3 ноября 1978 года, это достижение покорялось Норману Никсону и Кариму Абдул-Джаббару.

В матче с «Сакраменто Кингз» Джеймс набрал 30 очков, выполнил 11 результативных передач и совершил 7 подборов. На счету Уэстбрука 29 очков, 11 передач и 10 подборов.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Сакраменто» со счётом 137:141 (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41). В основное время команды победителя не выявили, а по результатам трёх овертаймов успешнее были гости.

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