Лавар Болл: «Шарлотт» не понимает, что у них в руках. Я привёл им суперзвезду из G-Лиги

Лавар Болл, отец атакующего защитника Лианджело, выразил недовольство в связи с тем, что «Шарлотт Хорнетс» не предоставляет возможности его сыну попробовать силы в НБА.



«Они не понимают, какой игрок у них в руках. Им нужно дать моему парню заниматься своим делом и играть. Я привёл им суперзвезду из G-Лиги, а они даже не знают, что с ней делать! Его обязательно позовут в НБА в этом сезоне. Но даже если этого не произойдёт, ничего страшного. Потому что он в конечном итоге будет играть со своими братьями», — сказал Лавар в интервью для TMZ.



Напомним, старший сын Лавара, Лонзо, играет за «Чикаго Буллз». Ламело Болл выступает в составе «Шарлотт». Сам Лианджело играет за фарм-клуб «Хорнетс» в G-Лиге.