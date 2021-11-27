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Гомельский ответил на вопрос, стоит ли ЦСКА продлевать контракт Кеннета Фарида

Гомельский ответил на вопрос, стоит ли ЦСКА продлевать контракт Кеннета Фарида
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос болельщика, есть ли для ЦСКА смысл продлевать контракт с Кеннетом Фаридом, учитывая его неудачное начало выступлений в московском клубе.

«Думаю, что Фарида имеет смысл продлить», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Фарид провёл 8 сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».

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