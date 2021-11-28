Известный европейский экс-игрок НБА объявил о завершении карьеры

39-летний словенский баскетболист Бено Удрих принял решение завершить карьеру. Об этом он рассказал в своём «инстаграме».

«Говорят, профессиональные спортсмены умирают дважды: в первый раз это происходит, когда больше нет возможности заниматься спортом. Мне потребовалось два долгих года, чтобы принять это решение и объявить об уходе из баскетбола. Приехать из маленькой деревни в Словении, чтобы 13 лет подряд играть в НБА и выиграть два чемпионата — это больше, чем я мог себе представить. Мне нравилась каждая минута из всего этого путешествия.

Баскетбол был частью моей профессиональной жизни с тех пор, как мне исполнилось 16 лет, и я надеюсь, что мне никогда не придётся сдаваться. Теперь моя цель – стать тренером. Я этого хочу так же сильно,, как в детстве желал стать профессиональным игроком. Надеюсь, я смогу поделиться своими знаниями и помочь следующему поколению, как это делали для меня другие тренеры. Спасибо болельщикам и всем, кто поддерживал меня на этом пути. Особенно большую благодарность хотел бы выразить семье», — написал Удрих.

Фото можно посмотреть на странице Бено Удриха в «Инстаграме».

Удрих играл в НБА с 2004 по 2017 год, за это время дважды став чемпионом лиги. В сезоне-2003/2004 выступал за саратовский «Автодор».