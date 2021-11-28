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Энтони Дэвис установил антирекорд НБА

Энтони Дэвис установил антирекорд НБА
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Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис установил антирекорд Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «твиттер» StatMuse. Энтони в нынешнем сезоне показывает самый низкий процент реализации трёхочковых бросков в истории НБА среди игроков, которые провели больше 20 матчей и совершали больше двух попыток в среднем за встречу.

В первых 20 матчах сезона Дэвис реализовал всего семь трёхочковых бросков, на что у него ушло 42 попытки. Таким образом, реализация у Энтони составляет всего 16,7 процента.

Любопытно, что у Дэвиса также худший процент реализации бросков в прыжке среди игроков, совершивших как минимум 150 попыток в нынешнем сезоне — 33,1%.

Ранее Дэвис поделился мнением о причинах неудачного начала сезона для «Лейкерс».

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