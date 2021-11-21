Энтони Дэвис назвал причину неудачного начала сезона для «Лейкерс»
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Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Бостон Селтикс» (108:130) поделился мнением о причинах неудачного старта сезона в исполнении своей команды. Отметим, что «Лейкерс» проиграли девять из 17 матчей сезона и сейчас занимают девятую строчку в Западной конференции.
«Мы можем выходить и сражаться в каждой игре, но мне кажется, что наша проблема не в нападении. Если говорить откровенно, я считаю, что проблема в защите. Нам надо лучше играть в обороне», — приводит слова Дэвиса ABC News.
Любопытно, что 130 очков, пропущенных в матче с «Бостоном», стали антирекордом «Лос-Анджелеса» в нынешнем сезоне.
Ранее провальный старт «Лейкерс» объяснил звёздный Леброн Джеймс.
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