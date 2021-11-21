Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис назвал причину неудачного начала сезона для «Лейкерс»

Энтони Дэвис назвал причину неудачного начала сезона для «Лейкерс»
Комментарии

Один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис после поражения от «Бостон Селтикс» (108:130) поделился мнением о причинах неудачного старта сезона в исполнении своей команды. Отметим, что «Лейкерс» проиграли девять из 17 матчей сезона и сейчас занимают девятую строчку в Западной конференции.

«Мы можем выходить и сражаться в каждой игре, но мне кажется, что наша проблема не в нападении. Если говорить откровенно, я считаю, что проблема в защите. Нам надо лучше играть в обороне», — приводит слова Дэвиса ABC News.

Любопытно, что 130 очков, пропущенных в матче с «Бостоном», стали антирекордом «Лос-Анджелеса» в нынешнем сезоне.

Ранее провальный старт «Лейкерс» объяснил звёздный Леброн Джеймс.

Новость по теме
Леброн Джеймс объяснился за провальный старт «Лейкерс» в новом сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021