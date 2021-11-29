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Леброн Джеймс и другие звёзды НБА отреагировали на смерть известного модельера в США

Леброн Джеймс и другие звёзды НБА отреагировали на смерть известного модельера в США
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В возрасте 41 года умер известный дизайнер Вирджил Абло, который являлся художественным руководителем бренда Louis Vuitton и основателем Off-White. Звёзды и команды НБА в своих социальных сетях отреагировали на смерть прославленного модельера.

«Семья «Чикаго» хотела бы выразить свои искренние соболезнования друзьям и семье Вирджила Абло, творческая сила которого вдохновила так много людей. Все будут сильно скучать по нему», — гласит сообщение в официальном «твиттере» «Чикаго Буллз».

«Настоящее вдохновение. Спасибо. Покойся с миром, легенда», — написал в своём «инстаграме» баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук, прикрепив своё фото с Абло.

«Покойся в раю, легенда», — написал в своём «инстаграме» лидер «озёрников» Леброн Джеймс.

«Никогда не знаешь, через что проходят люди. Покойся с миром», — написал в своём «твиттере» Джейсон Тейтум.

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