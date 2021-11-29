Дональд Трамп-младший: есть ли в профессиональном спорте большая сволочь, чем Леброн?

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, опубликовал резкий пост про звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Есть ли в профессиональном спорте большая сволочь, чем ЛеСтукач?» — написал Трамп-младший в своём «инстаграме», прикрепив видео с Леброном Джеймсом.
Таким образом Трамп-младший отреагировал на поведение Леброна Джеймса в выездном матче с «Индианой Пэйсерс». Напомним, во время матча по просьбе Джеймса с трибун удалили двух фанатов. Эти болельщики выкрикивали оскорбления в адрес Леброна и желали смерти его сыну.
НБА рассмотрела ситуацию и вынесла вердикт, что зрители были удалены за нарушение кодекса поведения болельщиков лиги. По имеющейся информации, лига не станет вводить дисциплинарные меры в адрес данных болельщиков и они смогут в дальнейшем посещать матчи НБА.
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