«Нью-Йорк» вывел Кембу Уокера из состава
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Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Кемба Уокер не примет участия в ближайших матчах команды, сообщает журналист The Athletic Фред Катц в своём «твиттере» со ссылкой на слова главного тренера коллектива Тома Тибодо.
«На данный момент Кемба оказался вне состава. Мы будем усиливать ротацию, тасовать пятёрки, чтобы прогрессировать и двигаться вперёд. Для нас является проблемой держать на площадке одновременно трёх маленьких защитников», — цитирует Тибодо Катц.
Место Уокера в составе займёт Алек Бёркс.
Напомним, Кемба Уокер перешёл в «Нью-Йорк Никс» в нынешнее межсезонье. Сообщалось, что баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом. В «Никс» он получает около $ 9 млн за сезон.
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