Зоран Лукич прокомментировал разгромную победу России в отборе ЧМ с провалом в концовке

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о матче квалификации чемпионата мира с Исландией (89:65).

«К сожалению, обычно запоминается то, что происходит в концовке. Вы видели спад. Я даже не хотел брать тайм-аут в знак уважения к коллеге из сборной Исландии. Отличный настрой команды. План на защиту выполнен. Единственная претензия — последняя четверть. Я говорил, что даже рад тому, что мы не добились серьёзного преимущества над Италией. Это не качество, нужно исправляться. Надеюсь, мы сможем сделать вывод из этого. Рад двум победам. Продолжаем работать дальше. Нужно выиграть два следующих матча с Нидерландами. Уже в следующем «окне» могут определиться позиции команд в группе. Выиграны две игры дома. Уверенно, но впереди нас ждёт большая работа», — сказал Лукич на пресс-конференции.