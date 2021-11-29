Джеймс Харден: мне трудно понять свою роль в «Бруклине»

32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден признался, что ему трудно понять свою роль на паркете в отсутствие Кайри Ирвинга.
«Мне сложно понять свою роль в команде. Честно говоря, я пытаюсь понять это прямо сейчас. Я пытаюсь понять, когда забрасывать, а когда быть плеймейкером, когда идти в атаку, а когда оставаться в обороне. Это сложно, но я пытаюсь разобраться», — приводит слова Хардена The Sports Rush.
После 20 матчей регулярного чемпионата «Бруклин» с результатом 14-6 занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Что касается Кайри Ирвинга, то напомним, он не может принимать участия в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неизвестно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.
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