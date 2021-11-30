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«Даллас» крупно уступил «Кливленду», «Клипперс» дома были разбиты аутсайдером

«Даллас» крупно уступил «Кливленду», «Клипперс» дома были разбиты аутсайдером
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 129:107.

Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметились Юсуф Нуркич и Анферни Саймонс (24 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:96.

Самым результативным в составе победителей стал Джарретт Аллен, ему удалось набрать 28 очков и 14 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Лука Дончич, набравший трипл-дабл из 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» благодаря 39 очкам и 15 подборам одолел «Лос-Анджелес Клипперс» (123:104) и «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (116:99).

НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
96 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Финни-Смит - 14, Клебер - 13, Марьянович - 10, Порзингис - 9, Бёрк - 6, Хардуэй-младший - 6, Брансон - 5, Браун - 4, Браун - 2, Грин - 2, Баллок, Коли-Стайн, Маклафлин, Нтиликина, Оморуи, Пауэлл
Кливленд Кавальерс: Аллен - 28, Маркканен - 24, Гарлэнд - 18, Мобли - 12, Лав - 10, Окоро - 10, Рубио - 7, Стивенс - 3, Дэвис - 2, Валентайн, Нембхард, Осман, Пэнгос, Секстон, Уиндлер, Уэйд, Фалль
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
104 : 123
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 27, Джексон - 19, Ибака - 13, Бледсо - 10, Кеннард - 9, Коффи - 9, Мэнн - 6, Хартенштайн - 5, Зубац - 4, Джонсон - 2, Батюм, Бостон, Леонард, Моррис, Престон, Скрабб, Уинслоу
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 39, Ингрэм - 27, Джонс - 16, Эрнангомес - 9, Грэм - 8, Александер-Уолкер - 7, Темпл - 6, Мёрфи - 5, Харт - 4, Льюис - 2, Альварадо, Лозада, Маршалл, Саторански, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
116 : 99
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 24, Мюррей - 22, Пёлтль - 14, Джонсон - 13, Форбс - 10, Янг - 10, Бэйтс-Диоп - 6, Примо - 6, Уокер - 3, Джонс - 2, Кейкок - 2, Ландейл - 2, Ойбанкс - 2, Васселл, Коллинс, Макдермотт, Уискэмп
Вашингтон Уизардс: Бил - 18, Колдуэлл-Поуп - 17, Динвидди - 16, Кузма - 13, Гэффорд - 11, Харрелл - 6, Кисперт - 5, Нето - 4, Холидей - 4, Гилл - 3, Авдия - 2, Брайант, Дав. Бертанс, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
30 ноября 2021, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
129 : 107
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Митчелл - 30, Кларксон - 22, Гобер - 21, Гэй - 14, Инглс - 14, Богданович - 13, Форрест - 5, Пэскелл - 3, Уайтсайд - 3, Батлер - 2, Конли - 2, Азубуике, О'Нил, Они, Фиттс, Хьюз
Портленд Трэйл Блэйзерс: Нуркич - 24, Саймонс - 24, Макколлум - 19, Лиллард - 11, Зеллер - 8, Снелл - 8, Литтл - 7, Смит - 3, Уотфорд - 2, Нэнс - 1, Блевинс, Браун, Ковингтон, Маклемор, Пауэлл, Эллеби
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