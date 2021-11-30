«Даллас» крупно уступил «Кливленду», «Клипперс» дома были разбиты аутсайдером

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 129:107.



Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметились Юсуф Нуркич и Анферни Саймонс (24 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:96.



Самым результативным в составе победителей стал Джарретт Аллен, ему удалось набрать 28 очков и 14 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Лука Дончич, набравший трипл-дабл из 25 очков, 10 подборов и 10 передач.



Также «Нью-Орлеан Пеликанс» благодаря 39 очкам и 15 подборам одолел «Лос-Анджелес Клипперс» (123:104) и «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (116:99).