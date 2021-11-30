«Даллас» крупно уступил «Кливленду», «Клипперс» дома были разбиты аутсайдером

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Юта Джаз» принимала «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 129:107.
Самым результативным в составе победителей стал Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметились Юсуф Нуркич и Анферни Саймонс (24 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:96.
Самым результативным в составе победителей стал Джарретт Аллен, ему удалось набрать 28 очков и 14 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Лука Дончич, набравший трипл-дабл из 25 очков, 10 подборов и 10 передач.
Также «Нью-Орлеан Пеликанс» благодаря 39 очкам и 15 подборам одолел «Лос-Анджелес Клипперс» (123:104) и «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Вашингтон Уизардс» (116:99).
- 30 ноября 2021
-
09:36
-
09:34
-
09:31
-
09:25
-
08:55
-
06:38
-
00:44
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
-
10:38
-
09:34
-
09:32
-
09:22
-
08:05
-
02:25
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48