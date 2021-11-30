Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кантер — о США: недовольные должны заткнуться и перестать осуждать величайшую нацию в мире

Кантер — о США: недовольные должны заткнуться и перестать осуждать величайшую нацию в мире
Комментарии

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер, недавно сменивший фамилию на Фридом, поделился мнением об американской политике. Игрок турецкого происхождения, родившийся в Швейцарии и недавно получивший паспорт США, назвал свою новую родину лучшей страной в мире.

«США — лучшая страна в мире. Люди должны чувствовать себя счастливыми, когда находятся в Америке. Да, они любят критиковать её, но когда ты живёшь в стране, подобной Турции, начинаешь ценить американские свободы. Я считаю, что недовольные просто должны заткнуться и перестать осуждать величайшую нацию в мире. Сосредоточьтесь на свободе, правах человека и демократии», — цитирует Кантера Fadeaway World со ссылкой на телевизионное шоу Такера Карлсона.

Новость по теме
Получивший гражданство США Энес Кантер сменил фамилию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021