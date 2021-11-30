Кантер — о США: недовольные должны заткнуться и перестать осуждать величайшую нацию в мире
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер, недавно сменивший фамилию на Фридом, поделился мнением об американской политике. Игрок турецкого происхождения, родившийся в Швейцарии и недавно получивший паспорт США, назвал свою новую родину лучшей страной в мире.
«США — лучшая страна в мире. Люди должны чувствовать себя счастливыми, когда находятся в Америке. Да, они любят критиковать её, но когда ты живёшь в стране, подобной Турции, начинаешь ценить американские свободы. Я считаю, что недовольные просто должны заткнуться и перестать осуждать величайшую нацию в мире. Сосредоточьтесь на свободе, правах человека и демократии», — цитирует Кантера Fadeaway World со ссылкой на телевизионное шоу Такера Карлсона.
Новость по темеПолучивший гражданство США Энес Кантер сменил фамилию
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