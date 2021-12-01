«Финикс» потерял лидера в начале игры с «Голден Стэйт», но установил рекорд по серии побед

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер не доиграл матч регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за травмы левого подколенного сухожилия, сообщает официальный сайт лиги.



Повреждение не позволило Букеру вернуться на площадку во второй половине. До травмы Букер за 15 с половиной минут набрал 10 очков и 2 подбора.

Напоним, по итогам матча «Финикс Санз» на своей домашней арене «Футпринт Центр» в Финиксе (США) одолел «Голден Стэйт Уорриорз» 104:96. 24 очка у Деандре Эйтона в составе хозяев, 28 очков у Джордана Пула из «Уорриорз».



«Финикс» одержал 18-ю победу в 21 матче регулярного чемпионата, сравнявшись с «Голден Стэйт» в турнирной таблице. Команды возглавляют Западную конференцию. Для «Финикса» эта победа стала 17-й подряд, что является рекордом франшизы.