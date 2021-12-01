Харден отметился достижением, которое покорилось Карри и ещё двум игрокам в истории НБА

32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» записал на свой счёт 34 очка (6/12 двухочковых, 3/8 трёхочковых, 9/10 штрафных), 10 подборов, 8 передач и 3 перехвата.



Успешно реализовав в этом матче три трёхочковых, Харден стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, успешно выполнившим более 2500 трёхочковых бросков за карьеру. Рекордсменом лиги по этому показателю в настоящий момент является Рэй Аллен, за карьеру забросивший 2973 трёхочковых. Второе место в этом рейтинге удерживает действующий игрок, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 2937 трёхочковых. 2560 трёхочковых за карьеру реализовал Реджи Миллер, на счету Хардена — 2500 трёхочковых. Вскоре Харден, вероятно, сможет опередить Миллера по этому показателю.