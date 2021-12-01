Энтони Дэвис рассказал о состоянии попавшего под протоколы по коронавирусу Леброна Джеймса
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал о самочувствии товарища по команде Леброна Джеймса, который ранее выбыл из строя, попав под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности в связи с пандемией коронавируса. Слова Дэвиса передаёт журналист Харрисон Фэйген в своём «твиттере».
Как сообщил Дэвис, он разговаривал с Леброном, и тот дал ему понять, что чувствует себя хорошо. Болезнь проходит бессимптомно.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
Новость по темеЛеброн Джеймс попал в протоколы НБА по коронавирусу
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