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Леброн сдал два положительных теста на COVID. Его отвезли частным самолётом в Лос-Анджелес

Леброн сдал два положительных теста на COVID. Его отвезли частным самолётом в Лос-Анджелес
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, попавший под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности, был доставлен частным самолётом в Лос-Анджелес. Игрок сдал два положительных теста на коронавирус. Об этом сообщил исполнительный продюсер TMZ SPORTS Майкл Дж. Бэбкок в своём «твиттере».

«Леброн Джеймс сегодня сдал 3 теста на коронавирус. Первый тест оказался положительным. Второй был отрицательным. Затем Джеймсу было проведено ещё одно тестирование — результат был опять положительным. В настоящее время болезнь проходит бессимптомно. Команда зафрахтовала частный самолёт, чтобы отвезти Леброна обратно в Лос-Анджелес», — написал Бэбкок.

Джеймс будет вынужден пропустить как минимум 10 дней.

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