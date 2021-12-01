Леброн сдал два положительных теста на COVID. Его отвезли частным самолётом в Лос-Анджелес
Поделиться
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, попавший под действие протоколов НБА по здоровью и безопасности, был доставлен частным самолётом в Лос-Анджелес. Игрок сдал два положительных теста на коронавирус. Об этом сообщил исполнительный продюсер TMZ SPORTS Майкл Дж. Бэбкок в своём «твиттере».
«Леброн Джеймс сегодня сдал 3 теста на коронавирус. Первый тест оказался положительным. Второй был отрицательным. Затем Джеймсу было проведено ещё одно тестирование — результат был опять положительным. В настоящее время болезнь проходит бессимптомно. Команда зафрахтовала частный самолёт, чтобы отвезти Леброна обратно в Лос-Анджелес», — написал Бэбкок.
Джеймс будет вынужден пропустить как минимум 10 дней.
Комментарии
- 1 декабря 2021
-
12:13
-
11:59
-
11:42
-
10:50
-
09:29
-
09:17
-
08:39
-
08:39
-
01:08
- 30 ноября 2021
-
23:45
-
22:56
-
22:02
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
-
10:45
-
09:36
-
09:34
-
09:31
-
09:25
-
08:55
-
06:38
-
00:44
- 29 ноября 2021
-
23:56
-
23:37
-
23:25
-
23:07
-
23:00
-
22:54
Партнерский контент