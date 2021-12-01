Энес Кантер: как называть меня с этого момента? Мистер Фридом

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер рассказал о разнице между США и странами Ближнего Востока.

«Когда я впервые приехал в Америку, это было в 2009 году, один из моих товарищей по команде критиковал президента. И я очень испугался этого, повернулся и сказал ему: «Чувак, ты что творишь? Тебя в тюрьму за такое посадят». Он повернулся и начал смеяться надо мной. Он сказал: «Брат, не волнуйся об этом. Это не Турция.

В Америке людям повезло. У них есть свобода слова, свобода вероисповедания, свобода самовыражения, свобода прессы. Вы, ребята, делаете свою работу, но некоторые из ваших коллег за границей во многих странах, особенно на Ближнем Востоке, сидят в тюрьмах только из-за того, что они выполняют свою работу добросовестно. Особенно люди в Турции, там так много политических заключённых, там так много журналистов, которые сейчас находятся в тюрьмах.

Я хотел, чтобы слово «свобода» стало частью меня, потому что я боролся за него всю жизнь. Я пытаюсь отстаивать это слово всю жизнь. Для меня это очень важно.

Как меня называть с этого момента? Мистер Фридом», — приводит слова Кантера Yahoo Sports.