Гомельский ответил, какого игрока НБА хотел бы видеть на позиции разыгрывающего в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский рассказал, кого бы он хотел видеть на месте разыгрывающего в ЦСКА.
«То, что ЦСКА нуждается в разыгрывающем высокого класса — понятно всем. Может ли Айзея Томас закрыть эту проблему в армейском клубе? Не знаю. Мне Томас не очень нравится. У него зачастую желание рискнуть в передаче пересиливает осторожность. Боюсь, что на начальном этапе соотношение ассистов к потерям у этого игрока в Евролиге будет 151. А это очень плохой показатель. Сможет ли Томас играть в Евролиге на уровне 10+ очков + 5+ ассистов + 2 перехвата + 4 подбора за 25 минут игрового времени? Сомневаюсь. Хотя и возможно.
Кого бы из игроков НБА я хотел видеть на этой позиции в ЦСКА? Крис Пол», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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