Шакил О'Нил назвал явного фаворита на награду MVP НБА

Легендарный центровой НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри главным претендентом на награду MVP в сезоне-2021/2022.



«На данный момент Стефен Карри – явный фаворит на награду MVP. Предельно ясно», – приводит слова О'Нила Sports Illustrated.



О'Нил сделал заявление до матча регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Голден Стэйт» (104:96). Карри провалил игру, реализовав 4 из 21 с игры и набрав всего 12 очков, а его команда после поражения потеряла единоличное лидерство в турнирной таблице и делит первое место в Западной конференции с «Финиксом» (18-3). Карри в этой встрече установил антирекорд карьеры по точности бросков с игры при как минимум 20 попытках.