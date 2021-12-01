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Шакил О'Нил назвал явного фаворита на награду MVP НБА

Шакил О'Нил назвал явного фаворита на награду MVP НБА
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Легендарный центровой НБА, ныне эксперт Шакил О’Нил назвал разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри главным претендентом на награду MVP в сезоне-2021/2022.

«На данный момент Стефен Карри – явный фаворит на награду MVP. Предельно ясно», – приводит слова О'Нила Sports Illustrated.

О'Нил сделал заявление до матча регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Голден Стэйт» (104:96). Карри провалил игру, реализовав 4 из 21 с игры и набрав всего 12 очков, а его команда после поражения потеряла единоличное лидерство в турнирной таблице и делит первое место в Западной конференции с «Финиксом» (18-3). Карри в этой встрече установил антирекорд карьеры по точности бросков с игры при как минимум 20 попытках.

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