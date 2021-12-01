«Майами» надолго потерял лидера

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо порвал связку большого пальца правой руки и перенесёт операцию, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Адебайо получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (111:120) в понедельник. Операция запланирована на ближайшие выходные. Точные сроки восстановления будут установлены после операции. С травмами подобного плана игроки выбывают как минимум на 5 недель.



Адебайо в матче с «Денвером» провёл на площадке 35 минут, набрав 24 очка, 13 подборов и 6 передач. Средние показатели Адебайо в нынешнем сезоне составляют 18,7 очка, 10,2 подбора и 3,2 передачи. «Майами» с результатом 13-8 занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.