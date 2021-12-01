«Майами» надолго потерял лидера
Поделиться
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо порвал связку большого пальца правой руки и перенесёт операцию, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Адебайо получил травму во время матча регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» (111:120) в понедельник. Операция запланирована на ближайшие выходные. Точные сроки восстановления будут установлены после операции. С травмами подобного плана игроки выбывают как минимум на 5 недель.
Адебайо в матче с «Денвером» провёл на площадке 35 минут, набрав 24 очка, 13 подборов и 6 передач. Средние показатели Адебайо в нынешнем сезоне составляют 18,7 очка, 10,2 подбора и 3,2 передачи. «Майами» с результатом 13-8 занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
00:09
- 1 декабря 2021
-
23:34
-
23:13
-
23:11
-
22:09
-
20:57
-
19:39
-
18:36
-
17:32
-
16:29
-
15:24
-
14:31
-
13:18
-
12:13
-
11:59
-
11:42
-
10:50
-
09:29
-
09:17
-
08:39
-
08:39
-
01:08
- 30 ноября 2021
-
23:45
-
22:56
-
22:02
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
-
10:45
Партнерский контент