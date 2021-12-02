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Яннис Тимма высказал отношение к исчезновению «Химок» из элиты российского баскетбола

Яннис Тимма высказал отношение к исчезновению «Химок» из элиты российского баскетбола
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Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма, который недавно перешёл в казанский УНИКС, высказался по поводу сложного периода своей бывшей команды.

«Как я отношусь к тому, что «Химки» исчезли из элиты российского баскетбола? Нет ни обиды, ни радости. Равнодушен. Тот период мой жизни в прошлом, я его закрыл для себя и иду дальше. Следить за прошлым, радоваться неудачам — это детский сад уже какой-то. Кому нечего делать, кто сидит дома и строчит комментарии, вот им, может, и интересно будет следить за новостями. Мне нисколько не интересно. У меня своя карьера, свой путь, свой баскетбол. Жизнь не останавливается. Теперь — новая команда, все мысли об УНИКСе», — приводит слова Янниса «Спорт-экспресс».

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