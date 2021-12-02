Яннис Тимма высказал отношение к исчезновению «Химок» из элиты российского баскетбола
Поделиться
Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма, который недавно перешёл в казанский УНИКС, высказался по поводу сложного периода своей бывшей команды.
«Как я отношусь к тому, что «Химки» исчезли из элиты российского баскетбола? Нет ни обиды, ни радости. Равнодушен. Тот период мой жизни в прошлом, я его закрыл для себя и иду дальше. Следить за прошлым, радоваться неудачам — это детский сад уже какой-то. Кому нечего делать, кто сидит дома и строчит комментарии, вот им, может, и интересно будет следить за новостями. Мне нисколько не интересно. У меня своя карьера, свой путь, свой баскетбол. Жизнь не останавливается. Теперь — новая команда, все мысли об УНИКСе», — приводит слова Янниса «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
00:51
-
00:09
- 1 декабря 2021
-
23:34
-
23:13
-
23:11
-
22:09
-
20:57
-
19:39
-
18:36
-
17:32
-
16:29
-
15:24
-
14:31
-
13:18
-
12:13
-
11:59
-
11:42
-
10:50
-
09:29
-
09:17
-
08:39
-
08:39
-
01:08
- 30 ноября 2021
-
23:45
-
22:56
-
22:02
-
21:01
-
19:57
-
18:53
-
17:57
-
16:12
-
14:43
-
13:33
-
12:48
-
11:38
Партнерский контент