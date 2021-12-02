«Милуоки» вырвал победу благодаря броску Янниса, «Клипперс» проиграли третий раз подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 127:125.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл (40 очков и 12 подборов) и реализовал победный бросок за 2 секунды до финальной сирены. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Ламело Болл 36 очков.
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В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 124:115.
Самым результативными в составе победителей стал Теренс Дэвис, ему удалось набрать 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Теренс Мэнн, набравший 21 очко.
Также «Хьюстон Рокетс» одолел «Оклахому-Сити Тандер» (114:110) и «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Даллас Маверикс» (107:139).
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