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«Милуоки» вырвал победу благодаря броску Янниса, «Клипперс» проиграли третий раз подряд

«Милуоки» вырвал победу благодаря броску Янниса, «Клипперс» проиграли третий раз подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 127:125.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который записал в свой актив дабл-дабл (40 очков и 12 подборов) и реализовал победный бросок за 2 секунды до финальной сирены. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Ламело Болл 36 очков.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Майами на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 124:115.

Самым результативными в составе победителей стал Теренс Дэвис, ему удалось набрать 26 очков. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Теренс Мэнн, набравший 21 очко.

Также «Хьюстон Рокетс» одолел «Оклахому-Сити Тандер» (114:110) и «Нью-Орлеан Пеликанс» уступил «Даллас Маверикс» (107:139).

НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
115 : 124
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Кеннард - 19, Мэнн - 19, Зубац - 17, Бостон - 13, Джексон - 12, Хартенштайн - 11, Бледсо - 8, Ибака - 5, Скрабб - 5, Джонсон - 2, Моррис - 2, Уинслоу - 2, Батюм, Джордж, Коффи, Леонард, Престон
Сакраменто Кингз: Фокс - 24, Дэвис - 23, Митчелл - 20, Холмс - 16, Мету - 13, Халибёртон - 12, Кинг - 8, Лень - 4, Хилд - 4, Багли III, Барнс, Вудард, Джонс, Кета, Рэмси, Томпсон, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
107 : 139
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Грэм - 13, Александер-Уолкер - 12, Льюис - 11, Альварадо - 7, Темпл - 7, Валанчюнас - 6, Саторански - 6, Мёрфи - 5, Эрнангомес - 4, Джонс - 3, Маршалл - 2, Хэйс - 2, Лозада, Уильямсон, Харт, Хоммс
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Порзингис - 20, Брансон - 17, Хардуэй-младший - 16, Бёрк - 9, Браун - 8, Марьянович - 8, Пауэлл - 7, Баллок - 6, Финни-Смит - 6, Браун - 5, Клебер - 5, Грин - 4, Коли-Стайн, Маклафлин, Нтиликина, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
127 : 125
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 40, Миддлтон - 21, Аллен - 16, Коннотон - 11, Хилл - 11, Холидэй - 11, Портис - 10, Казинс - 7, Smart, Адетокунбо, Дивинченцо, Калаицакис, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
Шарлотт Хорнетс: Болл - 36, Убре - 25, Бриджес - 22, Хэйворд - 18, Розир - 10, Вашингтон - 9, Макдэниелс - 5, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Мартин, Пламли, Ричардс, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
02 декабря 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Дорт - 19, Робинсон-Эрл - 12, Джером - 11, Манн - 11, Роби - 6, Базли - 4, Покушевски - 4, Уотсон - 3, Маледон - 1, Гидди, Дек, Крейчи, Мускала, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс
Хьюстон Рокетс: Тэйт - 32, Брукс - 18, Мэтьюз - 14, Мартин - 12, Кристофер - 10, Портер - 10, Гордон - 8, Шенгюн - 5, Хаус - 4, Тайс - 1, Вуд, Гаруба, Грин, Нваба, Никс, Огастин, Уолл
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