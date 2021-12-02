«Бруклин» готов обменять Кайри Ирвинга

«Бруклин Нетс» готовы выслушать предложения по обмену плеймейкера Кайри Ирвинга, сообщает SNY. Cами бруклинцы при этом не пытаются вести активную политику по обмену звёздного разыгрывающего и не совершают звонки в другие клубы.
Ирвинг не может принимать участия в домашних играх регулярного чемпионата НБА из-за требований штата Нью-Йорк о вакцинации от коронавируса. Поэтому клуб решил отстранить Кайри от всех тренировок и матчей, отказавшись от идеи с частичной занятостью баскетболиста. Пока неясно, что будет с карьерой Ирвинга дальше. Возможно, он вовсе закончит с баскетболом.
Неизвестно, рассматривал ли Ирвинг возможность вакцинации от коронавируса. «Нетс» публично заявляли, что примут Ирвинга с распростёртыми объятиями, если он примет решение сделать прививку.
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