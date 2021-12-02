«Хьюстон» установил уникальное достижение в истории НБА
Поделиться
«Хьюстон Рокетс» стали первой командой в истории НБА, которая одержала 4 победы подряд сразу после 15-матчевой серии поражений.
В настоящее время серия «Хьюстон Рокетс» является второй по длительности победной серией в Западной конференции. Техасский клуб уступает только «Финикс Санз», которые побеждают на протяжении 17-ти матчей подряд.
Сегодня, 2 ноября, «Хьюстон» на выезде оказался сильнее «Оклахомы-Сити Тандер» со счётом 114:110. После 21 игры команда замыкает турнирную таблицу Западной Конференции, имея в своём активе 5 побед и 16 поражений. Первое место на Западе делят «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». У команд по 18 побед и по 3 поражения.
Следующий матч клуб из Техаса проведёт 4 ноября дома с «Орландо Мэджик».
Комментарии
- 2 декабря 2021
-
13:53
-
12:42
-
11:35
-
10:17
-
09:44
-
09:16
-
09:11
-
08:53
-
07:18
-
00:51
-
00:09
- 1 декабря 2021
-
23:34
-
23:13
-
23:11
-
22:09
-
20:57
-
19:39
-
18:36
-
17:32
-
16:29
-
15:24
-
14:31
-
13:18
-
12:13
-
11:59
-
11:42
-
10:50
-
09:29
-
09:17
-
08:39
-
08:39
-
01:08
- 30 ноября 2021
-
23:45
-
22:56
-
22:02
Партнерский контент