«Хьюстон» установил уникальное достижение в истории НБА

«Хьюстон Рокетс» стали первой командой в истории НБА, которая одержала 4 победы подряд сразу после 15-матчевой серии поражений.

В настоящее время серия «Хьюстон Рокетс» является второй по длительности победной серией в Западной конференции. Техасский клуб уступает только «Финикс Санз», которые побеждают на протяжении 17-ти матчей подряд.

Сегодня, 2 ноября, «Хьюстон» на выезде оказался сильнее «Оклахомы-Сити Тандер» со счётом 114:110. После 21 игры команда замыкает турнирную таблицу Западной Конференции, имея в своём активе 5 побед и 16 поражений. Первое место на Западе делят «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». У команд по 18 побед и по 3 поражения.

Следующий матч клуб из Техаса проведёт 4 ноября дома с «Орландо Мэджик».