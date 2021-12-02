Карл-Энтони Таунс: думал, что я Леброн и всё могу сделать сам
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал про специфику игры в НБА.
«Я думал, что я Леброн, что я могу сделать всё сам. Но это НБА, я должен был понять, что в одиночку ты ничего не сможешь сделать. Чтобы начать побеждать, нужна команда с игроками, которые готовы жертвовать собой и довольствоваться своей ролью, даже если она небольшая. Для этого нужен не один игрок, и особенно сегодня в этой лиге. Вам нужны две, может быть, три суперзвезды, чтобы побороться за титул», — приводит слова Таунса Bleacher Report.
Сегодня ночью, 2 декабря, «Миннесота Тимбервулз» на выезде уступила «Вашингтон Уизардс» со счётом 107:115. После 22 игр «Миннесота» идёт на 7-м месте в Западной конференции, имея в своём активе 11 побед и 11 поражений.
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