ЦСКА потерял Торнике Шенгелию из-за травмы

Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия получил травму колена во время отборочного турнира Кубка мира ФИБА в составе сборной Грузии на прошлой неделе и пропустит матч 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» в Москве, сообщает Eurohoops.



Шенгелия травмировался в матче с Украиной в пятницу и остался на скамейке запасных в игре с Испанией в понедельник. Торнике набирает в среднем 15,1 очка, 4,5 подбора, 2,4 передачи и 1,1 перехвата за 28 минут на площадке в Евролиге и является ключевым игроком ротации ЦСКА. В середине октября он получил травму плеча и пропустил почти месяц.



В составе «Панатинаикоса» не сыграет форвард Яннис Папапетру, который заболел гриппом и не приехал в Россию.