Назван игрок НБА, наиболее часто упоминаемый в «Твиттере». Леброн — на третьем месте

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал лидером среди всех игроков лиги по количеству упоминаний в «Твиттере» в 2021 году, сообщает Statmuse.

Помимо Адетокунбо, в пятёрку самых упоминаемых баскетболистов НБА вошли Стефен Карри («Голден Стэйт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер») и Крис Пол («Финикс»).



Напомним, в 2021 году Адетокунбо был признан MVP финальной серии, в которой «Милуоки» одержал победу над «Финиксом» и стал чемпионом НБА впервые с 1971 года. В шестом матче Адетокунбо записал себе в актив 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов. Данную статистику в финале НБА ранее не сопоставлял ни один баскетболист лиги.



Адетокунбо является двукратным обладателем награды MVP сезона.