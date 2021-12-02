Назван игрок НБА, наиболее часто упоминаемый в «Твиттере». Леброн — на третьем месте
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал лидером среди всех игроков лиги по количеству упоминаний в «Твиттере» в 2021 году, сообщает Statmuse.
Помимо Адетокунбо, в пятёрку самых упоминаемых баскетболистов НБА вошли Стефен Карри («Голден Стэйт»), Леброн Джеймс («Лейкерс»), Никола Йокич («Денвер») и Крис Пол («Финикс»).
Напомним, в 2021 году Адетокунбо был признан MVP финальной серии, в которой «Милуоки» одержал победу над «Финиксом» и стал чемпионом НБА впервые с 1971 года. В шестом матче Адетокунбо записал себе в актив 50 очков, 14 подборов и 5 блок-шотов. Данную статистику в финале НБА ранее не сопоставлял ни один баскетболист лиги.
Адетокунбо является двукратным обладателем награды MVP сезона.
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