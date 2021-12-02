«Бавария» надолго потеряла лучшего скорера команды

Атакующий защитник «Баварии» Дэрран Хиллиард выбыл на месяц, сообщает Sportando. Причиной этого стала травма колена, полученная американским защитником во время тренировки.
Хиллиард — бывший игрок ЦСКА. В межсезонье он покинул московский клуб в связи с истечением контракта. Интерес к американскому защитнику проявляли несколько европейских клубов. В их числе назывались «Жальгирис» и «Милан». Также сообщалось, что Дэрран может перейти в «Локомотив-Кубань». В итоге баскетболист перешёл в «Баварию».
В ЦСКА Хиллиард провёл два сезона, он перешёл в московский клуб из «Басконии». В общей сложности американец провёл в составе армейцев 105 матчей, в 71 из них он выходил в стартовом составе. В среднем Дэрран набирал 10,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи.
В составе «Баварии» в нынешнем сезоне Евролиги Хиллиард в среднем набирает 17,4 очка за игру.
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