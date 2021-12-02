Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бавария» надолго потеряла лучшего скорера команды

«Бавария» надолго потеряла лучшего скорера команды
Комментарии

Атакующий защитник «Баварии» Дэрран Хиллиард выбыл на месяц, сообщает Sportando. Причиной этого стала травма колена, полученная американским защитником во время тренировки.

Хиллиард — бывший игрок ЦСКА. В межсезонье он покинул московский клуб в связи с истечением контракта. Интерес к американскому защитнику проявляли несколько европейских клубов. В их числе назывались «Жальгирис» и «Милан». Также сообщалось, что Дэрран может перейти в «Локомотив-Кубань». В итоге баскетболист перешёл в «Баварию».

В ЦСКА Хиллиард провёл два сезона, он перешёл в московский клуб из «Басконии». В общей сложности американец провёл в составе армейцев 105 матчей, в 71 из них он выходил в стартовом составе. В среднем Дэрран набирал 10,1 очка, делал 2,3 подбора и 1,3 передачи.

В составе «Баварии» в нынешнем сезоне Евролиги Хиллиард в среднем набирает 17,4 очка за игру.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021