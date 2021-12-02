Димитрис Итудис назвал двух игроков, которых ЦСКА потерял в придачу к Шенгелии

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом» (97:77). ЦСКА потерял из-за травмы колена Торнике Шенгелию, из-за температуры не играли Йоханнес Фойгтман и Дэниел Хэкетт.

«Прежде всего поздравляю наших игроков, нашу команду. Вы спросили меня перед игрой, что я могу сказать о составе. Мы не знали, кто сможет играть. Как видите, Йоханнес Фойгтман отсутствовал, Торнике Шенгелия и Дэниел Хэкетт – тоже. Вышедшие на площадку игроки показали отличное шоу, и я поздравляю их от всего сердца. В целом мы контролировали игру, когда «Панатинаикос» применял персональную и зонную защиту. Не позволили разбросаться Неманье Недовичу и Дэрилу Мэйкону, которые могут быть очень опасны на периметре. Думаю, что мы заслужили победу. Спасибо фанатам. Продолжение следует! Я надеюсь, что у нас будет больше здоровых игроков!» — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.