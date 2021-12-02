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Джеймс Харден назвал сумму, за которую сбреет свою бороду

Джеймс Харден назвал сумму, за которую сбреет свою бороду
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32-летний защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден рассказал, за какую сумму он готов сбрить свою бороду.

«О да, я готов сбрить бороду. Я имею в виду, она же всё равно отрастёт. Минимум $ 10 млн — и я отвечаю согласием», — сказал Джеймс Харден в интервью Ballinoninsta.

Ранее Харден стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, успешно выполнившим более 2500 трёхочковых бросков за карьеру. Рекордсменом лиги по этому показателю в настоящий момент является Рэй Аллен, за карьеру забросивший 2973 трёхочковых. Второе место в этом рейтинге удерживает действующий игрок, баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, на счету которого 2937 трёхочковых. 2560 трёхочковых за карьеру реализовал Реджи Миллер, на счету Хардена — 2500 трёхочковых. Вскоре Харден, вероятно, сможет опередить Миллера по этому показателю.

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