Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА по итогам октября и ноября

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференции НБА соответственно по итогам октября и ноября. Карри набирал в среднем 27,8 очка, 6,6 передачи и 5,7 подбора, Дюрант — 28,6 очка, 7,5 подбора и 5,6 передачи. «Голден Стэйт» показал результат 18-3, «Бруклин» — 15-6.
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди и центровой «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли стали лучшими новичками Западной и Восточной конференции соответственно по итогам октября и ноября. Гидди набирал в среднем 10,4 очка, 7,2 подбора, 5,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,7 блок-шота, Мобли — 14,5 очка, 8,2 подбора, 2,6 передачи, 0,9 перехвата и 1,8 блок-шота.
Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и его коллега из «Чикаго Буллз» Билли Донован — лучшие тренеры на Западе и Востоке по итогам октября и ноября. «Финикс» выдал баланс 18-3, «Чикаго» — 14-8.
- 3 декабря 2021
-
00:26
-
00:18
- 2 декабря 2021
-
23:51
-
23:06
-
22:52
-
22:49
-
21:46
-
20:55
-
19:51
-
19:16
-
18:57
-
17:38
-
16:47
-
15:54
-
15:00
-
13:53
-
12:42
-
11:35
-
10:17
-
09:44
-
09:16
-
09:11
-
08:53
-
07:18
-
00:51
-
00:09
- 1 декабря 2021
-
23:34
-
23:13
-
23:11
-
22:09
-
20:57
-
19:39
-
18:36
-
17:32
-
16:29