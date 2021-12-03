Определены лучшие игроки, новички и тренеры НБА по итогам октября и ноября

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признаны лучшими игроками Западной и Восточной конференции НБА соответственно по итогам октября и ноября. Карри набирал в среднем 27,8 очка, 6,6 передачи и 5,7 подбора, Дюрант — 28,6 очка, 7,5 подбора и 5,6 передачи. «Голден Стэйт» показал результат 18-3, «Бруклин» — 15-6.

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Джош Гидди и центровой «Кливленд Кавальерс» Эван Мобли стали лучшими новичками Западной и Восточной конференции соответственно по итогам октября и ноября. Гидди набирал в среднем 10,4 очка, 7,2 подбора, 5,8 передачи, 1,0 перехвата и 0,7 блок-шота, Мобли — 14,5 очка, 8,2 подбора, 2,6 передачи, 0,9 перехвата и 1,8 блок-шота.

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс и его коллега из «Чикаго Буллз» Билли Донован — лучшие тренеры на Западе и Востоке по итогам октября и ноября. «Финикс» выдал баланс 18-3, «Чикаго» — 14-8.