Нандо Де Коло установил впечатляющий рекорд в истории Евролиги

Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло опередил завершившего карьеру экс-разыгрывающего «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса по суммарному рейтингу эффективности и поднялся на первое место в истории Евролиги по этому показателю, сообщает официальный сайт турнира.



По итогам матча с «Монако» (96:86) в 13-м туре регулярного чемпионата Де Коло увеличил свой показатель до 4184 баллов. Спанулис завершил карьеру с показателем 4183 балла. Де Коло провёл 237-й матч в Евролиге, Спанулис выходил на площадку в 358 играх. Нандо опережает Вассилиса по среднему рейтингу эффективности за одну игру — 17,65 против 11,68.

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