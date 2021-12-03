Нандо Де Коло установил впечатляющий рекорд в истории Евролиги
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Защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло опередил завершившего карьеру экс-разыгрывающего «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса по суммарному рейтингу эффективности и поднялся на первое место в истории Евролиги по этому показателю, сообщает официальный сайт турнира.
По итогам матча с «Монако» (96:86) в 13-м туре регулярного чемпионата Де Коло увеличил свой показатель до 4184 баллов. Спанулис завершил карьеру с показателем 4183 балла. Де Коло провёл 237-й матч в Евролиге, Спанулис выходил на площадку в 358 играх. Нандо опережает Вассилиса по среднему рейтингу эффективности за одну игру — 17,65 против 11,68.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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