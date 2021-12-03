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Евролига. «Монако» уступил, несмотря на 31 очко Майка Джеймса, «Реал» и «Бавария» выиграли

Евролига. «Монако» уступил, несмотря на 31 очко Майка Джеймса, «Реал» и «Бавария» выиграли
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Турецкий «Фенербахче» переиграл «Монако» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 96:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета 31 очко набрал Майк Джеймс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
02 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
96 : 86
Монако
Монако, Монако
Фенербахче: Веселы - 20, Гудурич - 18, де Коло - 15, Хенри - 13, Букер - 11, Полонара - 11, Хазер - 6, Пьерр - 2, Бирсен, Дювериоглу, Махмутоглу, Шайок
Монако: Джеймс - 31, Уаттара - 15, Диалло - 10, Ли - 7, Мотеюнас - 7, Мотум - 6, Холл - 6, Томас - 3, Анджушич - 1, Демаис-Баллу, Файе

В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» на домашнем паркете переиграл «Басконию». Встреча завершилась со счётом 72:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 13 очков. В составе гостей дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Стивен Эноч.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
02 декабря 2021, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
72 : 68
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Лекавичюс - 13, Кальнетис - 10, Небо - 10, Кавано - 9, Блажевич - 8, Милакнис - 6, Стрелниекс - 5, Улановас - 5, Уэбстер - 4, Миниотас - 2, Зоран Драгич, Лукошюнас
Баскония: Эноч - 13, Фонтеккио - 12, Грейнджер - 11, Питерс - 10, Болдуин - 7, Седекерскис - 7, Гедрайтис - 6, Нноко - 2, Баррера, Костелло, Куруцс, Маринкович

В ещё одном матче дня «Бавария» дома обыграла АСВЕЛ со счётом 73:65. В составе победителей дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов оформил Огастин Рабит. У гостей паркета 14 очков набрал Эли Окобо.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
02 декабря 2021, четверг. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
73 : 65
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Бавария: Рабит - 19, Лучич - 18, Уолден - 9, Уэйлер-Бэбб - 9, Томас - 7, Шишко - 4, Обст - 3, Хантер - 2, Ярамаз - 2, Джедович, Огунсипе, Шиллинг
АСВЕЛ: Окобо - 14, Гист - 10, Джонс - 10, Кауди - 8, Фалл - 7, Лякомб - 6, Вембаньяма - 5, Адетокунбо - 3, Ховард - 2, Дьо, Стразель, Уэнсу

В заключительном матче игрового дня «Реал» оказался сильнее «Маккаби». Матч завершился со счётом 72:70, победный бросок на последних секундах забил форвард «Реала» Гершон Ябуселе. В составе победителей 15 очков набрал Томас Эртель. У гостей 14 очков набрал Скотти Уилбекин.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
02 декабря 2021, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
72 : 70
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид: Эртель - 15, Ябуселе - 15, Пуарье - 11, Тавареш - 9, Ханга - 7, Козёр - 4, Уильямс-Госс - 4, Фернандес - 3, Льюль - 2, Тэйлор - 2, Абальде, Цаликис-Вукчевич
Маккаби Тель-Авив: Уилбекин - 14, Жижич - 10, Эванс - 10, Деррик Уильямс - 8, Рейнольдс - 8, Блайзер - 6, ДиБартоломео - 4, Тейлор - 4, Калояро - 2, Нанналли - 2, Соркин - 2, Коэн
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