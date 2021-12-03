Евролига. «Монако» уступил, несмотря на 31 очко Майка Джеймса, «Реал» и «Бавария» выиграли

Турецкий «Фенербахче» переиграл «Монако» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 96:86. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Ян Веселы, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. В составе гостей паркета 31 очко набрал Майк Джеймс.
В другом матче игрового дня литовский «Жальгирис» на домашнем паркете переиграл «Басконию». Встреча завершилась со счётом 72:68. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лукас Лекавичюс, набравший 13 очков. В составе гостей дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Стивен Эноч.
В ещё одном матче дня «Бавария» дома обыграла АСВЕЛ со счётом 73:65. В составе победителей дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов оформил Огастин Рабит. У гостей паркета 14 очков набрал Эли Окобо.
В заключительном матче игрового дня «Реал» оказался сильнее «Маккаби». Матч завершился со счётом 72:70, победный бросок на последних секундах забил форвард «Реала» Гершон Ябуселе. В составе победителей 15 очков набрал Томас Эртель. У гостей 14 очков набрал Скотти Уилбекин.
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