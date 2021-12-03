В матче НБА совершён крупнейший разгром в истории

«Мемфис Гриззлиз» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 152:79 в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.
Победа с разницей 73 очка является самой крупной в истории НБА. Стоит отметить, что по ходу встречи лидерство «Мемфиса» достигало отметки +78. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года, когда «Кливленд Кавальерс» разгромил «Майами Хит» со счётом 148:80.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, на счету которого 27 очков. В составе «Гриззлиз» из-за травмы не играл франчайз-игрок Джа Морант. У «Тандер» лучшим скорером стал атакующий защитник Лугенц Дорт — 15 очков.
В турнирной таблице Западной конференции «Мемфис» находится на пятом месте, одержав 12 побед в 22 матчах. «Оклахома» с 6 победами и 16 поражениями занимает 13-ю позицию.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Мемфис Гриззлиз».
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