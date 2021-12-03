«Финикс» выиграл рекордный 18-й раз подряд, «Милуоки» прервал серию из 8 побед

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:103.
Самым результативным в составе победителей стал Кэмерон Джонсон, который записал в свой актив 19 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джерами Грант (34 очка). «Финикс» выиграл 18-й раз подряд, установив рекорд в истории организации.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 97:93. «Бакс» прервали серию из 8 побед.
Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, ему удалось набрать 29 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джру Холидэй, набравший 26 очков + 8 передач + 5 потерь.
Также «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» (152:79), «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (83:114) и «Нью-Йорк Никс» проиграл «Чикаго Буллз» (115:119).
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