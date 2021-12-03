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«Финикс» выиграл рекордный 18-й раз подряд, «Милуоки» прервал серию из 8 побед

«Финикс» выиграл рекордный 18-й раз подряд, «Милуоки» прервал серию из 8 побед
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 114:103.

Самым результативным в составе победителей стал Кэмерон Джонсон, который записал в свой актив 19 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джерами Грант (34 очка). «Финикс» выиграл 18-й раз подряд, установив рекорд в истории организации.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Торонто Рэпторс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 97:93. «Бакс» прервали серию из 8 побед.

Самым результативным в составе победителей стал Фред Ванвлит, ему удалось набрать 29 очков. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джру Холидэй, набравший 26 очков + 8 передач + 5 потерь.

Также «Мемфис Гриззлиз» разгромил «Оклахома-Сити Тандер» (152:79), «Портленд Трэйл Блэйзерс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» (83:114) и «Нью-Йорк Никс» проиграл «Чикаго Буллз» (115:119).

НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 93
Милуоки Бакс
Милуоки
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 29, Сиакам - 20, Барнс - 13, Трент-мл. - 8, Михайлюк - 7, Ачиува - 6, Буше - 6, Ватанабэ - 6, Бэнтон - 2, Ануноби, Берч, Бонга, Горан Драгич, Джонсон, Флинн, Шампани
Милуоки Бакс: Холидэй - 26, Миддлтон - 22, Портис - 15, Аллен - 10, Мамукелашвили - 8, Коннотон - 7, Хилл - 5, Smart, Адетокунбо, Адетокунбо, Дивинченцо, Казинс, Калаицакис, Лопес, Нвора, Оджелей, Худ
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
152 : 79
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 27, Мелтон - 19, Альдама - 18, Кончар - 17, Брукс - 11, Калвер - 11, Кларк - 11, Тиллман - 11, Джонс - 10, Адамс - 9, Тийе - 6, Бейн - 2, Андерсон, Меррилл, Морант, Пон, Уильямс
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 15, Джером - 12, Манн - 12, Мускала - 12, Роби - 11, Дек - 4, Покушевски - 4, Уотсон - 4, Базли - 3, Робинсон-Эрл - 2, Гидди, Гилджес-Александер, Крейчи, Маледон, Уиггинс, Уильямс, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
83 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макколлум - 16, Пауэлл - 16, Маклемор - 11, Ковингтон - 10, Нуркич - 10, Смит - 6, Эллеби - 5, Нэнс - 4, Блевинс - 3, Зеллер - 2, Браун, Лиллард, Литтл, Саймонс, Снелл, Уотфорд
Сан-Антонио Спёрс: Форбс - 18, Макдермотт - 16, Мюррей - 15, Джонсон - 14, Пёлтль - 14, Уайт - 12, Янг - 8, Уокер - 7, Джонс - 5, Ойбанкс - 3, Васселл - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Уискэмп
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
115 : 119
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 30, Бёркс - 16, Роуз - 16, Фурнье - 16, Куикли - 15, Робинсон - 9, Топпин - 8, Нокс - 3, Гибсон - 2, Sims, Барретт, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Саманич, Селден, Уокер
Чикаго Буллз: Дерозан - 34, Вучевич - 27, Лавин - 27, Болл - 8, Джонс - 6, Карузо - 6, Браун - 5, Грин - 4, Досунму - 2, Брэдли, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 103
Детройт Пистонс
Детройт
Финикс Санз: Джонсон - 19, Пэйн - 19, Бриджес - 18, Эйтон - 17, Шамет - 14, Пол - 12, Макги - 10, Краудер - 5, Букер, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
Детройт Пистонс: Грант - 34, Каннингем - 19, Стюарт - 12, Хейз - 10, Бей - 8, Джексон - 7, Диалло - 5, Лайлз - 4, Джозеф - 3, Гарза - 1, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
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