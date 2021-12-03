«Нью-Орлеан» получил неутешительную информацию по Зайону Уильямсону
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Журналист ESPN Эндрю Лопес на своей странице в «Твиттере» поделился свежей информацией о звезде «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайоне Уильямсоне, который в настоящее время восстанавливается после травмы ноги.
По сведениям источника, игрок продолжает испытывать болевые ощущения, из-за чего его возвращение откладывается.
Напомним, Зайон получил перелом на тренировке перед Летней лигой НБА. В прошлом сезоне Уильямсон набирал в среднем 27,0 очка, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты в 61 матче за «Пеликанс». Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2019 года испытывал проблемы со здоровьем в сезоне новичка, когда пропустил половину регулярного чемпионата — 2019/2020 из-за повреждения колена.
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