Клуб НБА уволил генерального менеджера за нарушение внутриклубного кодекса
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«Портленд Трэйл Блэйзерс» уволил Нила Олши с поста генерального менеджера, сообщает Bleacher Report.
Олши отправлен в отставку из-за нарушения внутриклубного кодекса поведения. Ранее «Трэйл Блэйзерс» проводили расследование в отношении Олши после жалоб сотрудников организации о неправомерных действиях генерального менеджера на рабочем месте. 56-летний Олши занимал пост генерального менеджера «Портленда» с 2012 года.
«Портленд» обратился к юридической фирме для проведения расследования. «Блэйзерс» не планируют оглашать результаты расследования из уважения к тем, кто в нём участвовал. Директор по персоналу игроков Джо Кронин станет временным генеральным менеджером, пока «Портленд» ищет постоянную замену.
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