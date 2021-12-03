Клуб НБА уволил генерального менеджера за нарушение внутриклубного кодекса

«Портленд Трэйл Блэйзерс» уволил Нила Олши с поста генерального менеджера, сообщает Bleacher Report.

Олши отправлен в отставку из-за нарушения внутриклубного кодекса поведения. Ранее «Трэйл Блэйзерс» проводили расследование в отношении Олши после жалоб сотрудников организации о неправомерных действиях генерального менеджера на рабочем месте. 56-летний Олши занимал пост генерального менеджера «Портленда» с 2012 года.



«Портленд» обратился к юридической фирме для проведения расследования. «Блэйзерс» не планируют оглашать результаты расследования из уважения к тем, кто в нём участвовал. Директор по персоналу игроков Джо Кронин станет временным генеральным менеджером, пока «Портленд» ищет постоянную замену.