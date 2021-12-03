«Зенит» с двузначной разницей проиграл «Црвене Звезде» в домашнем матче Евролиги

Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил сербской «Црвене Звезде» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 69:58.



Сербы с первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. Во второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось увеличить преимущество до 14 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:28.



В третьем игровом отрезке ситуация на паркете не изменилась — «Црвена Звезда» вновь оказалась сильнее, доведя преимущество до 18 очков. Заключительная десятиминутка превратилась в простую формальность. Итоговый счёт встречи — 69:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нейт Уолтерс, набравший 14 очков. В составе хозяев паркета 16 очков на свой счёт записал Джордан Мики.