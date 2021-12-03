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«Зенит» с двузначной разницей проиграл «Црвене Звезде» в домашнем матче Евролиги

«Зенит» с двузначной разницей проиграл «Црвене Звезде» в домашнем матче Евролиги
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Санкт-петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил сербской «Црвене Звезде» в матче 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 69:58.

Сербы с первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в семь очков. Во второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось увеличить преимущество до 14 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:28.

В третьем игровом отрезке ситуация на паркете не изменилась — «Црвена Звезда» вновь оказалась сильнее, доведя преимущество до 18 очков. Заключительная десятиминутка превратилась в простую формальность. Итоговый счёт встречи — 69:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Нейт Уолтерс, набравший 14 очков. В составе хозяев паркета 16 очков на свой счёт записал Джордан Мики.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
03 декабря 2021, пятница. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
58 : 69
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Зенит: Мики - 16, Фрэнкамп - 12, Зубков - 9, Бэрон - 6, Карасёв - 5, Лойд - 5, Гудайтис - 3, Понитка - 2, Захаров, Кузминскас, Пойтресс, Пушков
Црвена Звезда: Уолтерс - 14, Калинич - 11, Кузмич - 11, Добрич - 9, Митрович - 6, Цирбес - 6, Лазич - 5, Холлинс - 5, Маркович - 2, Давидовац, Лазаревич, Уайт
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