«Милуоки» подписал известного ветерана НБА

Защитник Уэсли Мэттьюз подписал негарантированный контракт с «Милуоки Бакс» до конца сезона, сообщает ESPN.



35-летний Мэттьюз ранее выступал за «Бакс» в сезоне-2019/2020, набирая 7,4 очка, 2,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру. Прошлый сезон Уэсли провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 4,6 очка в 58 матчах. Защитник не сумел получить стабильное место в ротации «Лейкерс», поэтому соглашение с ним не было продлено. Мэттьюз пребывал в статусе свободного агента в течение полутора месяцев посла старта сезона-2020/2021.



Мэттьюз провёл в НБА 12 сезонов, набирая 12,6 очка в среднем за игру в 849 матчах. Для освобождения места заявке «Милуоки» пришлось отчислить новичка форварда Георгиоса Калаицакиса.