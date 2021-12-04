Леброн Джеймс: я разочарован и зол

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об ошибке с проведённым на коронавирус тестированием. Напомним, что тест игрока, показавший положительный результат, в итоге оказался неверен. Леброн, однако, из-за этого был вынужден пропустить матч с «Сакраменто Кингз».



«Я просто разочарован и зол. Мне пришлось сидеть дома и ничего делать. Сегодня я впервые с воскресенья смог наконец взять в руки баскетбольный мяч. Я чувствовал, что действительно поймал ритм — и в нападении, и в обороне. Очень жаль, что именно в этот момент я не мог играть. Но надеюсь, что от этого в итоге будет одна лишь польза», — приводит слова Леброна ESPN US.



В последнем матче с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором «Лейкерс» проиграли, Джеймс уже принял участиею. В этой встрече игрок оформил дабл-дабл – 23 очка, 11 подборов и 6 передач.