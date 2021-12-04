Шикарная передача Шведа и мощный данк 17-летнего таланта — в топ-10 моментов тура Евролиги

Евролига представила топ-10 моментов 13-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли мощный данк центрового «Зенита» Джордана Мики, эффектный бросок сверху защитника ЦСКА Алексея Шведа и его передача под данк тяжёлому форварду Джоэлу Боломбою, красивый блок-шот центрового «Барселоны» Брэндона Дэвиса и сложное попадание с фолом его одноклубника разыгрывающего Рокаса Йокубайтиса, роскошная комбинация баскетболистов «Альбы» Люка Сикмы и Маркуса Эрикссона, блок-шот с последующим данком в быстром отрыве 17-летнего форварда АСВЕЛа Виктора Вембаньямы. На вершине рейтинга аллей-уп игроков «Жальгириса» Лукаса Лекавичюса и Джоша Небо.

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