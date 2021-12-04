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«Бруклин» и «Милуоки» хотят подписать Джона Уолла, если его контракт на $ 91,5 млн выкупят

«Бруклин» и «Милуоки» хотят подписать Джона Уолла, если его контракт на $ 91,5 млн выкупят
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К разыгрывающему «Хьюстон Рокетс» Джону Уоллу предметный интерес проявляют стазу несколько клубов. В частности, подписать игрока в случае выкупа его контракта на сумму $ 91,5 млн готовы «Бруклин Нетс» и «Милуоки Бакс». Об этом сообщает Bleacher Report.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Джона, ценность которого на рынке считается отрицательной.

Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

Уолл стал игроком «Хьюстона», когда клуб договорился с «Вашингтоном» об обмене: ряды «Рокетс» пополнил Джон, а разыгрывающий Расселл Уэстбрук перешёл в «Уизардс».

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