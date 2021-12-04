Определён MVP 13-го тура Евролиги

Форвард «Олимпиакоса» Александр Везенков стал MVP 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.
В матче с УНИКСом (87:84 ОТ) Везенков записал на свой счёт 22 очка (3/3 двухочковых, 3/7 трёхочковых, 7/7 штрафных), 7 подборов, 3 передачи и 5 перехватов при рейтинге эффективности 36 баллов. Везенков показал лучший индекс полезности для баскетболистов «Олимпиакоса» за последние три года и в третий раз за карьеру был признан самым ценным игроком тура Евролиги.
В пятёрку лучших игроков тура также вошли защитник «Монако» Майк Джеймс (33 балла), тяжёлый форвард «Фенербахче» Ян Веселы (32 балла), разыгрывающий «Анадолу Эфес» Василие Мицич (31 балл) и центровой «Барселоны» Сертач Шанлы (25 баллов).
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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