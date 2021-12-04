5-й номер драфта-2014 продолжит карьеру в «Барселоне»
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Австралийскией разыгрывающий Данте Экзам с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщил инсайдер Чема Де Лукас в своём «твиттере».
По сведениям источника, каталонский клуб собирается подписать трёхмесячный контракт с пятым номером драфта 2014 года. Ожидается, что Экзам прибудет в Испанию на следующей неделе.
Последним клубом игрока был «Хьюстон Рокетс», однако участия в матчах команды он не принимал из-за травмы.
В общей сложности 26-летний австралиец сыграл в Национальной баскетбольной ассоциации 245 матчей, в которых в среднем набирал 5,7 очка, совершал 1,8 подбора и отдавал 2,1 результативные передачи.
В последнем матче регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» в овертайме победила «Анадолу Эфес» (95:93).
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