Ламело Болл и ещё три игрока «Шарлотт» выбыли из-за протоколов по коронавирусу

Сразу четыре игрока клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» — Ламело Болл, Терри Розир, Джален Макдэниэлс и Мэйсон Пламли — выбыли из состава команды из-за требований протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс. Игроки пропустят сразу несколько матчей регулярного чемпионата НБА.



Из-за опасений большего количества положительных тестов на COVID-19 в команде в итоге игроки были отправлены домой с тренировочной базы.



Напомним, по правилам игрок, попавший под действие коронавирусного протокола, выбывает как минимум на 10 дней, но при этом он может вернуться раньше, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.



В настоящий момент в НБА 97 процентов игроков уже были вакцинированы.