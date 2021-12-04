Ламело Болл и ещё три игрока «Шарлотт» выбыли из-за протоколов по коронавирусу
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Сразу четыре игрока клуба НБА «Шарлотт Хорнетс» — Ламело Болл, Терри Розир, Джален Макдэниэлс и Мэйсон Пламли — выбыли из состава команды из-за требований протоколов НБА по профилактике коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс. Игроки пропустят сразу несколько матчей регулярного чемпионата НБА.
Из-за опасений большего количества положительных тестов на COVID-19 в команде в итоге игроки были отправлены домой с тренировочной базы.
Напомним, по правилам игрок, попавший под действие коронавирусного протокола, выбывает как минимум на 10 дней, но при этом он может вернуться раньше, если сдаст два отрицательных теста в течение 24 часов.
В настоящий момент в НБА 97 процентов игроков уже были вакцинированы.
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