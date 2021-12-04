«Сиксерс» могут обменять Симмонса в команду, потерпевшую худшее поражение в истории НБА

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс может продолжить карьеру в «Оклахома-Сити Тандер», сообщил репортёр Дэйв Ёрли. По информации источника, команды рассматривают вариант с обменом Симмонса на Шея Гилджеса-Александера.



«Недавно до меня дошли слухи о внутренних переговорах «Сиксерс» о потенциальном обмене Бена Симмонса на Шея Гилджеса-Александера», — написал в своём «твиттере» репортёр Дэйв Ёрли.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».