Дрэймонд Грин установил уникальное достижение за последние 36 лет

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин установил уникальное достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» Грин остановился буквально в трёх шагах от трипл-дабла, набрав 9 очков, совершив 9 подборов, отдав 9 передач и добавив к этому шесть перехватов и три блок-шота.
Никто в НБА не показывал подобной статистической линии с 1985 года, что делает такие показатели действительно уникальными.
Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) разгромил «Финикс Санз» со счётом 118:96. Самый значимый вклад в победу хозяев внёс разыгрывающий Стефен Карри – 23 очка, 5 подборов и 5 передач. Отметим, что благодаря этой победе игроки «Уорриорз» вернули себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 5 декабря 2021
-
00:58
- 4 декабря 2021
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
22:59
-
21:59
-
20:36
-
18:39
-
18:01
-
16:01
-
15:20
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:05
-
11:42
-
10:29
-
09:32
-
09:09
-
08:39
-
07:40
-
06:28
-
00:41
-
00:29
-
00:03
- 3 декабря 2021
-
22:55
-
22:04
-
21:29
-
21:11
-
19:58
-
19:45
-
18:37
-
17:51
-
16:36
-
14:54