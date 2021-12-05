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Дрэймонд Грин установил уникальное достижение за последние 36 лет

Дрэймонд Грин установил уникальное достижение за последние 36 лет
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин установил уникальное достижение в НБА. В матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» Грин остановился буквально в трёх шагах от трипл-дабла, набрав 9 очков, совершив 9 подборов, отдав 9 передач и добавив к этому шесть перехватов и три блок-шота.

Никто в НБА не показывал подобной статистической линии с 1985 года, что делает такие показатели действительно уникальными.

Напомним, «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем стадионе «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) разгромил «Финикс Санз» со счётом 118:96. Самый значимый вклад в победу хозяев внёс разыгрывающий Стефен Карри – 23 очка, 5 подборов и 5 передач. Отметим, что благодаря этой победе игроки «Уорриорз» вернули себе первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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