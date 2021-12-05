«Чикаго Буллз» в гостях одолел «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс» дома переиграл «Майами Хит»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:107.



Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который записал в свой актив 31 очко. Яркий матч выдал и Демар Дерозан, набравший на 2 очка меньше. У проигравших заметнее других был Кевин Дюрант — 21 очко.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Милоуки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Милоуки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 124:102.



Самым результативным в составе победителей стал Пэт Коннотон, набравший 23 очка. А самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Макс Страс — 25 очков.

«Мемфис Гриззлиз» в гостях добился победы над «Даллас Маверикс» (97:90). Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Гриззлиз» Десмонд Бейн, набравший 29 очков. У хозяев площадки столько же баллов было в активе Тима Хардуэя-младшего.

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде был сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» (112:107). Самый значимый вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Деррик Уайт, набравший 25 очков. У хозяев отличился Стефен Карри – 27 очков, 8 подборов и 5 передач.