«Чикаго Буллз» в гостях одолел «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс» дома переиграл «Майами Хит»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:107.
Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который записал в свой актив 31 очко. Яркий матч выдал и Демар Дерозан, набравший на 2 очка меньше. У проигравших заметнее других был Кевин Дюрант — 21 очко.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Милоуки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Милоуки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 124:102.
Самым результативным в составе победителей стал Пэт Коннотон, набравший 23 очка. А самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Макс Страс — 25 очков.
«Мемфис Гриззлиз» в гостях добился победы над «Даллас Маверикс» (97:90). Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Гриззлиз» Десмонд Бейн, набравший 29 очков. У хозяев площадки столько же баллов было в активе Тима Хардуэя-младшего.
«Сан-Антонио Спёрс» на выезде был сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» (112:107). Самый значимый вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Деррик Уайт, набравший 25 очков. У хозяев отличился Стефен Карри – 27 очков, 8 подборов и 5 передач.
- 5 декабря 2021
-
09:04
-
07:33
-
00:58
- 4 декабря 2021
-
23:45
-
23:26
-
23:21
-
22:59
-
21:59
-
20:36
-
18:39
-
18:01
-
16:01
-
15:20
-
15:15
-
14:00
-
13:15
-
13:05
-
11:42
-
10:29
-
09:32
-
09:09
-
08:39
-
07:40
-
06:28
-
00:41
-
00:29
-
00:03
- 3 декабря 2021
-
22:55
-
22:04
-
21:29
-
21:11
-
19:58
-
19:45
-
18:37
-
17:51