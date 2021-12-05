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«Чикаго Буллз» в гостях одолел «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс» дома переиграл «Майами Хит»

«Чикаго Буллз» в гостях одолел «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс» дома переиграл «Майами Хит»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:107.

Самым результативным в составе победителей стал Зак Лавин, который записал в свой актив 31 очко. Яркий матч выдал и Демар Дерозан, набравший на 2 очка меньше. У проигравших заметнее других был Кевин Дюрант — 21 очко.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 111
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Дюрант - 28, Олдридж - 20, Харден - 14, Миллсэп - 13, Миллз - 12, Бембри - 8, Томас - 8, Браун - 4, Гриффин, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Харрис, Шарп, Эдвардс
Чикаго Буллз: Лавин - 31, Дерозан - 29, Вучевич - 11, Досунму - 11, Болл - 8, Джонс - 8, Карузо - 6, Браун - 5, Брэдли - 2, Грин, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уайт, Уильямс

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Милоуки Бакс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Милоуки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 124:102.

Самым результативным в составе победителей стал Пэт Коннотон, набравший 23 очка. А самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Макс Страс — 25 очков.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 102
Майами Хит
Майами
Милуоки Бакс: Коннотон - 23, Миддлтон - 22, Портис - 19, Холидэй - 16, Казинс - 11, Адетокунбо - 10, Smart - 8, Мамукелашвили - 5, Худ - 4, Мэттьюз - 3, Нвора - 3, Адетокунбо, Аллен, Дивинченцо, Лопес, Оджелей, Хилл
Майами Хит: Страс - 25, Мартин - 16, Хироу - 15, Винсент - 11, Робинсон - 11, Лоури - 10, Дедмон - 8, Юртсевен - 4, Такер - 2, Адебайо, Батлер, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем

«Мемфис Гриззлиз» в гостях добился победы над «Даллас Маверикс» (97:90). Наиболее результативным игроком матча стал форвард «Гриззлиз» Десмонд Бейн, набравший 29 очков. У хозяев площадки столько же баллов было в активе Тима Хардуэя-младшего.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
90 : 97
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Даллас Маверикс: Хардуэй-младший - 29, Брансон - 15, Финни-Смит - 14, Бёрк - 8, Клебер - 7, Баллок - 5, Пауэлл - 5, Нтиликина - 3, Браун - 2, Марьянович - 2, Браун, Грин, Дончич, Коли-Стайн, Маклафлин, Оморуи, Порзингис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 29, Джонс - 16, Джексон - 13, Адамс - 11, Брукс - 11, Мелтон - 11, Тиллман - 4, Альдама - 2, Андерсон, Калвер, Кларк, Кончар, Меррилл, Морант, Пон, Тийе, Уильямс

«Сан-Антонио Спёрс» на выезде был сильнее «Голден Стэйт Уорриорз» (112:107). Самый значимый вклад в победу гостей внёс разыгрывающий Деррик Уайт, набравший 25 очков. У хозяев отличился Стефен Карри – 27 очков, 8 подборов и 5 передач.

НБА - регулярный чемпионат
05 декабря 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
107 : 112
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Пул - 15, Ли - 14, Тоскано-Андерсон - 13, Уиггинс - 11, Бьелица - 9, Грин - 9, Пэйтон II - 4, Кьоцца - 3, Луни - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Муди, Портер, Томпсон, Уайзмен
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 25, Мюррей - 23, Уокер - 21, Джонсон - 15, Макдермотт - 13, Форбс - 7, Пёлтль - 6, Джонс - 2, Бэйтс-Диоп, Васселл, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Янг
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