Безумный бросок Карри с центра площадки — момент дня в НБА

НБА представила топ-10 моментов игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли роскошный финт атакующего защитника «Чикаго Буллз» Демара Дерозана и зрелищный проход его одноклубника Зака Лавина, скрытая передача форварда «Милуоки Бакс» Криса Миддлтона на разыгрывающего Джру Холидэя, блок-шот форварда «Чикаго» Деррика Уайта на защитнике «Бруклин Нетс» Джеймсе Хардене, сокрушительный постер-данк центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицы Зубаца, эффектная передача центрового «Милуоки Бакс» Демаркуса Казинса на форварда Таннасиса Адетокунбо и потрясающий бросок с центра площадки в конце третьей четверти в исполнении разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте ESPN.
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